تراند الفن: السيسي يجري اتصالًا هاتفيًا برئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 12:09 مساءً - أدمن ‏21 دقيقة مضت آخر الأخبار 13 زيارة

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا صباح اليوم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي “نفتالي بينيت “، وذلك بمناسبة توليه مهام منصبه. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد خلال الإتصال على دعم مصر لكافة جهود التوصل إلى حل عادل ودائم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وصولا لتحقيق سلام شامل بالشرق الأوسط، كما شدد السيد الرئيس على أهمية الحيلولة دون تصاعد التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وكذا أهمية دعم الجهود المصرية لإعادة الإعمار بالمناطق الفلسطينية، وكذلك تم التطرق لتطور العلاقات الثنائية. فيما أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال الإتصال عن شكره وتقديره للجهود التي تبذلها مصر لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة وتوصلها لإتفاق وقف إطلاق النار الأخير، ورعايتها لمفاوضات تبادل الأسرى، مشيدًا بالنتائج التي تحققت منذ توقيع البلدين على إتفاقية السلام وحتى الآن برعاية أمريكية.

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