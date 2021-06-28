فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 12:09 مساءً - صحيفة المرصد-وكالات: أدرجت منظمة المستهلك الإسبانية قائمة بالمنتجات التي يمكن تناولها بعد تاريخ انتهاء الصلاحية. ويلاحظ أن هناك حدًا أدنى لعمر التخزين وفترة استهلاك المنتج. في الحالة الأولى، يفقد الطعام صفاته الحسية، ولكن يمكن تناوله دون الإضرار بالجسم، وفقًا لتقرير “لا فانغارديا”. بالنسبة للمنتجات القابلة للتلف بسرعة – اللحوم النيئة والدجاج والأسماك وما إلى ذلك لا يجب تناولها بعد انتهاء مدة الصلاحية. كما ذكر في منظمة المستهلك الإسبانية، بعد انتهاء تاريخ الصلاحية، يجوز تناول الزبادي والخبز المحمص والفواكه المجففة والنقانق والجبن والطماطم المعلبة والمعكرونة. تشمل القائمة أيضًا رقائق البطاطس والأرز والبقوليات والبسكويت والمشروبات الغازية والمربى والحساء الفوري.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الكشف عن عدة أطعمة يمكن تناولها بعد انتهاء تاريخ الصلاحية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.