- 1/2
- 2/2
فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 12:09 مساءً - أدمن 20 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة
صحيفة المرصد: تداول مغردون بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيدة مصرية تتعرض للضرب والسحل على يد شابين وسط شارع عام بإحدى قرى محافظة الدقهلية.
وظهر في الفيديو المتداول، سيدة تقف بجانب أحد البيوت تتحدث مع أخرى، قبل أن يعتديا عليها شابين بالضرب حتى طرحاها أرضًا؛ حيث صرخت بصوت عال الأمر الذي أدى إلى تجمّع الأهالي، مما اضطر الشابين إلى التوقف، وفقا لصحيفة “المصري اليوم”.
فيما أسفر الاعتداء عن إصابة السيدة بـ”كدمات وسحجات متفرقة”، كما توصلت تحريات الأمن أن الخلافات بسبب الجيرة هي السبب في هذا الاعتداء.
وتمكنت القوات الأمنية المصرية من القبض على الشابين بالإضافة إلى والدتهما، حيث أقرا بارتكاب الواقعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاهد: مصرية تتعرض للضرب والسحل على يد شابين وسط الشارع لسبب غريب! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.