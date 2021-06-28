تراند الفن: شاهد: مصرية تتعرض للضرب والسحل على يد شابين وسط الشارع لسبب غريب!

صحيفة المرصد: تداول مغردون بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيدة مصرية تتعرض للضرب والسحل على يد شابين وسط شارع عام بإحدى قرى محافظة الدقهلية.

وظهر في الفيديو المتداول، سيدة تقف بجانب أحد البيوت تتحدث مع أخرى، قبل أن يعتديا عليها شابين بالضرب حتى طرحاها أرضًا؛ حيث صرخت بصوت عال الأمر الذي أدى إلى تجمّع الأهالي، مما اضطر الشابين إلى التوقف، وفقا لصحيفة “المصري اليوم”.

فيما أسفر الاعتداء عن إصابة السيدة بـ”كدمات وسحجات متفرقة”، كما توصلت تحريات الأمن أن الخلافات بسبب الجيرة هي السبب في هذا الاعتداء.

وتمكنت القوات الأمنية المصرية من القبض على الشابين بالإضافة إلى والدتهما، حيث أقرا بارتكاب الواقعة.