- 1/2
- 2/2
فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 12:09 مساءً - أدمن 33 دقيقة مضت آخر الأخبار 12 زيارة
هددت جماهير نادي إيفرتون الإنجليزي، الإسباني رافا بينيتيز المُرشح الأول لخلافة الإيطالي كارلو أنشيلوتي لتدريب الفريق في الموسم المقبل؛ وذلك من أجل منعه من التوقيع على العقود لمعارضتهم له.
ورفعت جماهير إيفرتون لافتة أمام منزل بينيتيز الذي يعيش فيه رفقة عائلته قائلة: “نعرف أين تعيش لا توقع العقود”.
وحسب ما أكدته شبكة “سكاي سبورتس” منذ ساعات، فإنه من المقرر تعيين رافا بينيتيز مدربًا جديدًا لنادي ايفرتون خلال الأسبوع المقبل.
يذكر أن بينيتيز من مواليد 16 أبريل عام 1960 وهو مدرب كرة قدم إسباني ولاعب كرة قدم سابق يُدّرب نادي داليان ييفانج في الدوري الصيني الممتاز.
كايزر تشيفز: قرار الحظر لا يتضمن الرياضة والتدريبات.. ونستعد لنهائي الأبطال يوم 17 يوليو (خاص)
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: جماهير إيفرتون تهدد رافا بينيتيز بشأن تولي المهمة الفنية للفريق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.