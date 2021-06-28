فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 12:09 مساءً - أدمن 8 دقائق مضت آخر الأخبار 11 زيارة
بدأ منذ قليل، اجتماع التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش” بالعاصمة الإيطالية روما، برئاسة أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي؛ لبحث سبل تعزيز الجهود التي يبذلها التحالف الدولي من أجل تحقيق هدف القضاء على هذا التنظيم الإرهابي.
ويستعرض الاجتماع جهود وقف إرهاب تنظيم “داعش”، ووقف تمدده في قارة إفريقيا، وفقا لما ذكرته قناة “الحرة” الأمريكية.
ويبحث الاجتماع أيضًا، سبل تكثيف الضغوط على بقايا التنظيم في العراق وسوريا، ومواجهة الشبكات التابعة له في مناطق أخرى بما فيها القارة الإفريقية.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بدء اجتماع التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.