تراند الفن: بدء اجتماع التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش”

بدأ منذ قليل، اجتماع التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش” بالعاصمة الإيطالية روما، برئاسة أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي؛ لبحث سبل تعزيز الجهود التي يبذلها التحالف الدولي من أجل تحقيق هدف القضاء على هذا التنظيم الإرهابي.

ويستعرض الاجتماع جهود وقف إرهاب تنظيم “داعش”، ووقف تمدده في قارة إفريقيا، وفقا لما ذكرته قناة “الحرة” الأمريكية.

ويبحث الاجتماع أيضًا، سبل تكثيف الضغوط على بقايا التنظيم في العراق وسوريا، ومواجهة الشبكات التابعة له في مناطق أخرى بما فيها القارة الإفريقية.