تراند الفن: عثمان ديمبلي يخضع لعملية جراحية اليوم

يخضع الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب فريق برشلونة الإسباني، لعملية جراحية اليوم الأثنين، وذلك بعد إصابته الأخيرة مع منتخب فرنسا في بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فديمبلي رتب أوراقه لإجراء الجراحة في فنلندا اليوم بعد أن تبين الفحص الطبي احتمالية غياب اللاعب 6 أشهر فأكثر بعد الخضوع لهذه العملية.

وأصدر برشلونة بيانا رسميا منذ أيام قال فيه:”ديمبلي يخضع يوم 28 يونيو لعملية جراحية على وتر الركبة اليمنى في فنلندا، سيجري العملية الدكتور لاس ليمباينين تحت إشراف أطباء نادي برشلونة، فور الانتهاء من العملية، سيتم الإخطار بنتيجتها ومدة غياب اللاعب”.

وتعرض ديمبلي لإصابة قوية رفقة منتخب بلاده في مباراة المجر ببطولة كأس أمم أوروبا يورو 2020 والتي أدت إلي استبعاده من البطولة.

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