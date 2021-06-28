فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 12:09 مساءً - أدمن 52 دقيقة مضت آخر الأخبار 13 زيارة
يخضع الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب فريق برشلونة الإسباني، لعملية جراحية اليوم الأثنين، وذلك بعد إصابته الأخيرة مع منتخب فرنسا في بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.
وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فديمبلي رتب أوراقه لإجراء الجراحة في فنلندا اليوم بعد أن تبين الفحص الطبي احتمالية غياب اللاعب 6 أشهر فأكثر بعد الخضوع لهذه العملية.
وأصدر برشلونة بيانا رسميا منذ أيام قال فيه:”ديمبلي يخضع يوم 28 يونيو لعملية جراحية على وتر الركبة اليمنى في فنلندا، سيجري العملية الدكتور لاس ليمباينين تحت إشراف أطباء نادي برشلونة، فور الانتهاء من العملية، سيتم الإخطار بنتيجتها ومدة غياب اللاعب”.
وتعرض ديمبلي لإصابة قوية رفقة منتخب بلاده في مباراة المجر ببطولة كأس أمم أوروبا يورو 2020 والتي أدت إلي استبعاده من البطولة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: عثمان ديمبلي يخضع لعملية جراحية اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.