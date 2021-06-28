تراند الفن: وزيرة الصناعة: إنتاج الأتوبيس الكهربائي خطوة هامة للتحول نحو الطاقة النظيفة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 12:09 مساءً - قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن مشروع الأوتوبيس الكهربائي يتماشى مع المعايير البيئية العالمية، خاصة فيما يتعلق بالانبعاثات الضارة الناتجة عن الوقود التقليدي، مضيفة أن دمج البعد البيئي فى المشروعات التنموية يعد أكبر تحدى.

وفى هذا الصدد، أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، على أن التعاون المشترك ما بين القطاعين (العام والخاص) أمر مثمر لما يترتب عليه من دعم للصناعة الوطنية وكذا فتح أسواق جديدة محليا وعالميا.

ومن جانبها، أوضحت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن إنتاج أول أتوبيس كهربائي مصري بالتعاون بين وزارة الإنتاج الحربي ومصنع MCV، يمثل خطوة هامة للتحول نحو الطاقة النظيفة والحد من الانبعاثات الضارة للمركبات التقليدية؛ بهدف الحفاظ على البيئة وتقليل الاحتباس الحراري، مشيرةً إلى حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للمبادرات الهادفة لتوطين صناعة المركبات الكهربائية بالسوق المصري والتي تمثل توجهًا عالميًا خلال المرحلة الحالية.

وقالت الوزيرة، إن المركبات الكهربائية تتمتع بمميزات تنافسية كبيرة تشمل انخفاض تكلفة الوقود وعمليات الصيانة وهو ما يؤهلها للحصول على حصة سوقية كبيرة بالسوق المصري خلال المرحلة المقبلة، مشيرةً إلى أن البدء فى عملية الإنتاج يؤهل مصر لتصبح مركزًا اقليميًا لصناعة وتصدير هذه النوعية من السيارات للاسواق الاقليمية وأسواق دول القارة الافريقية

وأشادت “جامع” بالدور الهام لوزارة الإنتاج الحربي فى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية والحكومة المصرية للتوسع في تصنيع المركبات الكهربائية في مصر، وذلك في اطار المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه لفعاليات المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة مطلع العام الجاري.

وأشارت إلى أهمية تعزيز التعاون الصناعي المشترك بين الحكومة ومختلف الشركات العالمية والوطنية العاملة في مجال إنتاج المركبات بالسوق المصري لتوطين هذه الصناعة المتطورة، ونقل كافة الخبرات والتكنولوجيات العالمية المطبقة في هذا الصدد للصناعة المحلية.

ومن جانبه، أوضح اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إن قطاع الصناعة يعد محورًا أساسيًا فى خطة الإصلاح الإقتصادى للحكومة المصرية، من حيث قيمة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالي وتوفير فرص عمل،الأمر الذى يساهم فى تحقيق مستهدفات الدولة للتنمية المستدامة.

وفى هذا الإطار، أجرى مركز تحديث الصناعة تطوير (البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى)؛ بهدف زيادة تنافسية المنتجات المحلية المصرية ودعم الأنشطة الصناعية الواعدة، مشيرًا إلى الإنتاج الحربى كان له دومًا الأسبقية فى مجال تعميق التصنيع المحلى ليكون رائدًا وزعيمًا فى شتى مجالات التصنيع”.

وأعرب المهندس كريم غبور رئيس مجلس إدارة شركة MCV، عن سعادته بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى؛ نظرًا لما تتمتع به شركاتها ووحداتها التابعة من إمكانيات وقدرات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وخبرات بشرية ذات كفاءة عالية، مشيرا إلى أن التعاون بين وزارة الإنتاج الحربى وشركة MCV يؤكد على تكامل القطاعين العام والخاص بالدولة.