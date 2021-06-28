فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 12:09 مساءً - صحيفة المرصد-وكالات: ذكرت صحيفة “تايمز أوف إنديا” أن الأطفال الذين تعافوا في الهند من عدوى الفيروس التاجي أصبحوا أكثر عرضة للإصابة، في كثير من الأحيان، بمتلازمة “التهاب الأجهزة المتعددة”.
ونقلت الصحيفة عن البروفيسور جاياشري، رئيس قسم الطوارئ والعناية المركزة للأطفال في معهد التعليم الطبي بمدينة شانديغار، قوله: “هذه المتلازمة مضى على ظهورها عام، ونحن نستقبل عددًا متزايدًا من الحالات”.
وأفادت تقارير وسائل الإعلام المحلية بأن حالات هذه المتلازمة لدى الأطفال رصدت في ولايات ماهاراشترا وهاريانا والبنجاب وغيرها، ولم يتم تحديد العدد الدقيق للحالات، ولكن يوجد بالفعل المئات منها، حيث تتراوح الأرقام في شانديغار وحدها بين 42 إلى 252 طفلًا.
ويعبر الأطباء عن القلق لعدم وجود إحصاءات وطنية رسمية عن هذا المرض في الهند، وعدم وجود توصيات حول كيفية التعامل معه.
ويشير الخبراء إلى أن الأطفال بشكل عام يتحملون عدوى الفيروس التاجي بسهولة أكبر، ولكن بعد ذلك قد يصابون بمثل هذه المتلازمة، ويتطور المرض عادةً بعد أربعة إلى ستة أسابيع من تعافي الطفل أو المراهق من “كوفيد- 19″، فيما تشمل الأعراض الحمى والطفح الجلدي والتهاب الملتحمة والإسهال والقيء وانخفاض ضغط الدم.
ويمكن أن تؤدي متلازمة التهاب الأجهزة المتعددة إلى عواقب وخيمة، وتكمن المشكلة في أن الأطباء غالبا ما يخلطون بينها وأمراض الطفولة الأخرى.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: صدمة للأطفال الهنود الذين تعافوا من كورونا.. يصابون بهذا المرض الخطير! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.