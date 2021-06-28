فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 01:09 مساءً - يبدأ فريق البنك الأهلي، استعداداته اليوم؛ لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
ويخوض البنك الأهلي تدريباته الجماعية اليوم، بلا راحة بعد المباراة التي خاضها مساء أمس الأحد، أمام نظيره طلائع الجيش ضمن منافسات المسابقة المحلية.
ورفض خالد جلال منح لاعبي البنك الأهلي أي راحة، عقب الفوز الذي حققه على حساب نظيره طلائع الجيش، ليبدأ مباشرة الاستعداد للقاء المصري البورسعيدي.
ويواجه البنك الأهلي نظيره المصري البورسعيدي ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المقرر إقامتها الجمعة المقبل.
كان البنك الأهلي نجح في تحقيق الفوز أمس، على حساب نظيره طلائع الجيش بهدفين مقابل لاشيء، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري، ليحتل المركز السادس عشر برصيد 22 نقطة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: البنك الأهلي يواصل تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة المصري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.