فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 01:09 مساءً - أدمن 22 دقيقة مضت آخر الأخبار 11 زيارة
كشف مصدر مسئول بجامعة القاهرة، أن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، يتابع واقعة حرمان الطالب فادي أيمن من استكمال دراسته في كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، بدعوى أنه قام بتزوير شهادة الثانوية العامة، وأن درجاته غير صحيحة.
وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ “القاهرة 24″، أن رئيس جامعة القاهرة يتابع أمر الطالب بصورة مباشرة، لافتا إلى أنه جار التحقق من الأمر.
كما أكد المصدر، أنه فى حالة وجود حق للطالب فسوف يحصل عليه ولن يضار أبدا فى حالة ثبوت صحة أوراقه، وناشد عدد من الطلاب بكلية الطب بجامعة القاهرة، الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة للتدخل في أمر الطالب، وهو ما استجاب له رئيس الجامعة وتدخل وطالب بالتحقيق في أمر الطالب.
بدأت قصة الطالب فادي أيمن بمنعه من دخول امتحانات نهاية العام الجاري 2021 – 2022، بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، بدعوى أن نتيجة الثانوية العامة الخاصة به مزورة، ورقم جلوسه مزور، والدرجات المنسوبة إليه لا تخصه وهو ما جعله يستغيث عبر منصات التواصل الاجتماعي.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: رئيس جامعة القاهرة يتابع أزمة طالب “قصر العيني”.. ومصدر: “لو حقه هياخده” (خاص) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.