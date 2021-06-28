تراند الفن: رئيس جامعة القاهرة يتابع أزمة طالب “قصر العيني”.. ومصدر: “لو حقه هياخده” (خاص)

كشف مصدر مسئول بجامعة القاهرة، أن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، يتابع واقعة حرمان الطالب فادي أيمن من استكمال دراسته في كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، بدعوى أنه قام بتزوير شهادة الثانوية العامة، وأن درجاته غير صحيحة.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ “القاهرة 24″، أن رئيس جامعة القاهرة يتابع أمر الطالب بصورة مباشرة، لافتا إلى أنه جار التحقق من الأمر.

كما أكد المصدر، أنه فى حالة وجود حق للطالب فسوف يحصل عليه ولن يضار أبدا فى حالة ثبوت صحة أوراقه، وناشد عدد من الطلاب بكلية الطب بجامعة القاهرة، الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة للتدخل في أمر الطالب، وهو ما استجاب له رئيس الجامعة وتدخل وطالب بالتحقيق في أمر الطالب.

بدأت قصة الطالب فادي أيمن بمنعه من دخول امتحانات نهاية العام الجاري 2021 – 2022، بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، بدعوى أن نتيجة الثانوية العامة الخاصة به مزورة، ورقم جلوسه مزور، والدرجات المنسوبة إليه لا تخصه وهو ما جعله يستغيث عبر منصات التواصل الاجتماعي.