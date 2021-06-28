تراند الفن: خطوات تسجيل الطلاب بالمجمعات التكنولوجية التابعة لصندوق تطوير التعليم

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 01:09 مساءً - أدمن ‏16 دقيقة مضت آخر الأخبار 12 زيارة

أعلن صندوق تطوير التعليم، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، فتح باب القبول للطلاب الجدد الحاصلين على الشهادة الإعدادية بالعام الدراسي 2021/ 2022 للالتحاق بالمجمعات التعليمية التكنولوجية المتكاملة في الأميرية – الفيوم – أسيوط – أبو غالب التابعة للصندوق. وننشر خطوات تسجيل الطلاب بالمجمعات التكنولوجية التابعة لصندوق تطوير التعليم كما يلي: 1- يجب أن يكون لدي الطالب حساب بريد إلكتروني على Gmail.

2- في حالة عدم وجود حساب لدى الطالب يرجي انشاء حساب جديد على Gmail.

3-يتم إعداد ملف الكتروني بصيغة pdf يحتوي على صورة شخصية للطالب – شهاده ميلاد الطالب – الشهادة الإعدادية – الرقم القومي لولي أمر الطالب.

4- يتم تسجيل بيانات الطالب ورغباته من خلال الرابط التالي:

https://forms.gle/MnAQBWKjjy3UakCj7 5-يتم الاحتفاظ بالرسالة التي تظهر بعد إتمام عمليه التسجيل.

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