تراند الفن: كشف غموض واقعة اختطاف نجل جزار وطالب فدية بكفر الشيخ

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 01:09 مساءً - نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ، في كشف ملابسات واقعة اختطاف أحد الأشخاص ومساومة والده على دفع مبلغ مالي لإطلاق سراحه، وضبط مرتكبي الواقعة.

البداية كانت بورود بلاغ إلى مركز شرطة سيدي سالم من مالك محل جزارة بخروج نجله، طالب، متوجهًا لمحل الجزارة ملكه إلا أنه لم يحضر للمحل، وعقب اختفاء نجله ورد اتصال هاتفي لوالد الطالب من رقم مجهول يطلب خلاله دفع مبلغ مالي نظير إطلاق سراح نجله، وقرر له المتصل بوجود خلافات مالية بينه وشقيق الـمُبلغ، جزار.

عقب إخطار اللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائي، بمديرية الأمن، كلف بتشكيل فريق بحث برئاسة رئيس مباحث المديرية، ويضم عددًا من ضباط المباحث الجنائية، توصلت جهود الفريق إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، وذلك لوجود خلافات مالية بين أحدهم وعم المجني عليه لقيام الأخير بالنصب عليه والاستيلاء منه على مبالغ مالية، ورفض إعادتها له.

فيما تم استهداف المتهمين عقب تقنين الإجراءات وأمكن ضبط ثلاثة منهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لذات السبب، وأرشدوا عن مكان احتجاز الطفل بمسكن أحدهم، وتم ضبط الهاتف المستخدم في ارتكاب الواقعة، فيما يجري البحث عن المتهم الرابع الهارب لضبطه، تحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.