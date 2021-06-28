تراند الفن: مانشستر سيتي يحتفل بعيد ميلاد كيفين دي بروين الـ30 (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 01:09 مساءً - احتفل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بعيد ميلاد البلجيكي كيفين دي بروين لاعب وسط الفريق الأول، والذي أتم عامه الـ30 اليوم الاثنين، وسط مسيرة حافلة بالإنجازات بقميص السكاي بلو.

وكتب الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” على فيديو يتضمن أبرز لقطات اللاعب في مسيرته مع السماوي هذا الموسم: “عيد ميلاد للذهبي كيفين دي بروين، للاحتفال بعيد ميلاده الـ 30 شاهد كل أهدافه وتمريراته الحاسمة هذا الموسم”.

وغادر دي بروين أمس ملعب مباراة منتخب بلجيكا ضد نظيره البرتغال، منذ لحظات قليلة؛ بسبب الإصابة، وذلك في المباراة المقامة بينهما ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

وتم استبدال دي بروين في وقت مبكر من الشوط الثاني، بعد تلقيه ضربة قوية في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول ضد البرتغال.

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