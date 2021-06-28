تراند الفن: محافظ أسوان يدرج غرب سهيل في مشروعات الصرف الصحي

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 02:09 مساءً - قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إن هناك خطة مستقبلية لتطوير وتجميل منطقة غرب سهيل لتحويلها إلى مركز سياحي بيئي واستشفائي، وأيضًا لسياحة السفاري لاستثمار الجهود الذاتية التي بذلها أهالي القرية في حسن الحفاوة والضيافة لتصبح إحدى المزارات الهامة على برامج الشركات السياحية، وعقب تواصل اللواء أشرف عطية، مع المواطنين وتلقي شكاوى من قلة الخدمات بالمنطقة.

ووجه محافظ أسوان، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بضرورة إدراج منطقة غرب سهيل في خطة مشروعات الهيئة لإدخال خدمة الصرف الصحي للمنطقة بالكامل، وخاصة أنها تقع ضمن الحيز العمراني لمدينة أسوان.

وكلف عطية مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمراجعة شبكة المياه داخل المنطقة والعمل على إحلال وتجديد المتهالك منها بعد شكوى المواطنين من تقادم الخطوط مع الحاجة إلى تركيب محابس جديدة، بالإضافة إلى الإسراع بتشغيل مرشح المياه الجديد لزيادة تدفقات المياه وخاصة في فصل الصيف.

كما وجه المحافظ مسئولي الوحدة المحلية والطرق إلى وضع مخطط وتصور عام للارتقاء بمستوى البنية التحتية وخاصة الطرق مع دعم الإنارة والتطوير والتجميل بغرب سهيل.