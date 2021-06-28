تراند الفن: الكشف على 1941 مواطنا في قافلة طبية بالبحيرة ضمن “حياة كريمة”

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 02:09 مساءً - نظمت مديرية الصحة والسكان بالبحيرة، قافلة طبية متعددة التخصصات يومي 23 و24 يونيو الجاري، بقرية الغلالبة بمركز دمنهور ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، حيث ضمت عيادات متنقلة تشمل تخصصات طبية متنوعة (الباطنة، الأطفال، الجلدية، الجراحة، أسنان، تنظيم الأسرة، النساء والتوليد، رمد، مسالك بولية)، بالإضافة إلى عمل التحاليل الطبية اللازمة والأشعة وتقديم العلاج للحالات بالمجان مع عمل ندوات توعوية وتثقيفية لأهالى القرية.

وتمكنت القافلة على مدار اليومين من الكشف وصرف علاج بالمجان على نحو 1941 مواطنا من أهالي القرية، تنوعت ما بين 395 حالة باطنة، 226 حالة جراحة عامة، 121 حالة أنف وأذن، 150 حالة رمد، 62 حالة أسنان، 118 نساء وتوليد، 450 حالة أطفال، 135 حالة مسالك بولية، 222 حالة جلدية، 62 حالة تنظيم الأسرة مع صرف الأدوية اللازمة بالمجان.

وعقدت الإدارة العامة للشئون الوقائية بمديرية الصحة والسكان بالبحيرة، أمس الأحد، اجتماعا تحضيريا للاستعداد للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الاطفال والتي ستنفذ الشهر المقبل، وتستهدف الحملة الحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال عن طريق تطعيم الأطفال من سن يوم وحتى خمس سنوات عن طريق فرق ثابتة بالوحدات الصحية والمراكز الطبية، وكذلك الفرق المتحركة من منزل إلى منزل والتي تجوب أنحاء المحافظة.

وناقش الاجتماع توفير جميع مستلزمات الحملة من توفير أكياس التبريد وفرق الإشراف بالمديرية والإدارات الصحية وأعداد خطط الحملة والتأكد من سلاسل التبريد، كما ناقش الاجتماع أهمية تحريك المجتمع نحو المساهمة الفعالة في فاعليات الحملة، وكذلك ناقش ما استجد من تعليمات بخصوص تسجيل الأطفال المتطعمين بالرقم القومي سواء كان شهادة ميلاد الطفل أو الخاص بأحد الوالدين.

جاء ذلك بحضور الدكتور عماد حمدي رزق، مدير عام الشئون الوقائية، والدكتورة هالة بطيشة، مدير إدارة مكافحة الأمراض المعدية والمشرف المركزي بالوزارة، سامي نور الهدي مراقب عام الأمراض المعدية بالوزارة، حيث عقد الاجتماع على يومين مراعاة للإجراءات الاحترازية حيث حضر الاجتماع في اليوم الأول مسئولي الوقائي ومسئولي التطعيمات بالإدارات الصحية، وحضر في اليوم الثاني الفريق الاشرافي بالمديرية.