- 1/2
- 2/2
فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 02:09 مساءً - أدمن 22 دقيقة مضت المرصد 11 زيارة
صحيفة المرصد: كشفت فتاة “تيك توك” المصرية حنين حسام، تفاصيل جديدة في التحقيقات معها في قضية الإتجار في البشر بعد الحكم عليها بالسجن لمدة 10 سنوات.
واعترفت حنين بأنها تحصل على دولارات من تطبيق “لايكي”، قائلة: “أنا بشتغل معاها بقالي سنتين”، مضيفة أثناء التحقيق معها أن هناك بينهما عقد إلكتروني وأن: “الشركة تطلب مني إني أنا أعمل عشرين فيديو في الشهر وأشيرهم على تطبيق لايكي والفيديوهات بتبقى عبارة عن إن أنا بغني على الأغنية عادي وبرفق الهاشتاج الخاص بلايكي مقابل إني باخد 400 دولار”.
وعن أسباب تحويل شركة وتطبيق “لايكي” مبالغ مالية لها، قالت “حنين”: “عشان أنا بعمل لهم فيديوهات خاصة باسم شركتهم.. ومجرد إني بس بغني ورا الأغنية بنظام التيك توك.. بيتم تحويل الفلوس ليا.. وبشتري بيهم هدوم وتليفونات واتبرعت بجزء منها لمستشفى 57357”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تطورات جديدة في قضية فتاة التيك توك حنين حسام.. والأخيرة تكشف مصير الأموال التي تتقاضاها! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.