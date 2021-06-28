فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 02:09 مساءً - أدمن 36 دقيقة مضت آخر الأخبار 13 زيارة
أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم الاثنين؛ تسجيل 18 إصابة بالمتحور الهندي من فيروس كورونا وإصابة واحدة بالسلالة النيجيرية، وفق ما أعلنته قناة العربية في خبر عاجل لها قبل قليل.
وفي سياق آخر، كشفت وزيرة العدل في تونس حسناء بن سليمان، خلال جلسة عامة بالبرلمان، آخر مستجدات ملف محاولة اغتيال رئيس الجمهورية قيس سعيد عن طريق الخبز المسموم.
وأوضحت بن سليمان -وفقًا لإذاعة نسمة التونسية- أنه تم إنهاء التحقيقات في هذه القضية لعدم كفاية الأدلة، وهي التي تعلقت بشبهة دس مادة مشبوهة بعجين الخبز بإحدى المخابز، فيما أسندت القضية لإدارة البحث الجنائي لاستكمال التحقيقات.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “الصحة التونسية”: تسجيل 18 إصابة بالمتحور الهندي من فيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.