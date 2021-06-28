تراند الفن: “الصحة التونسية”: تسجيل 18 إصابة بالمتحور الهندي من فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم الاثنين؛ تسجيل 18 إصابة بالمتحور الهندي من فيروس كورونا وإصابة واحدة بالسلالة النيجيرية، وفق ما أعلنته قناة العربية في خبر عاجل لها قبل قليل.

وفي سياق آخر، كشفت وزيرة العدل في تونس حسناء بن سليمان، خلال جلسة عامة بالبرلمان، آخر مستجدات ملف محاولة اغتيال رئيس الجمهورية قيس سعيد عن طريق الخبز المسموم.

وأوضحت بن سليمان -وفقًا لإذاعة نسمة التونسية- أنه تم إنهاء التحقيقات في هذه القضية لعدم كفاية الأدلة، وهي التي تعلقت بشبهة دس مادة مشبوهة بعجين الخبز بإحدى المخابز، فيما أسندت القضية لإدارة البحث الجنائي لاستكمال التحقيقات.