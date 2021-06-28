تراند الفن: الكويت.. بيان أمني بشأن قيام شاب بقتل والدته ورجل أمن.. والكشف عن جنسيته

صحيفة المرصد : أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الاثنين، عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عن إلقاء القبض على شخص، أقدم على قتل رجل مرور ووالدته في جريمتين منفصلتين صباح اليوم.

وأوضحت ”الداخلية“ في تغريدة لها عبر حسابها في موقع التواصل ”تويتر“: ”وفاة رجل أمن من مرتبات الإدارة العامة للمرور أثناء تأدية عمله، وتم ضبط الجاني من قبل الجهات الأمنية المختصة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية في حقه“.

وإصابة الجاني وهو من الجنسية السورية خلال تبادل إطلاق النار بينه وبين رجال الأمن، أثناء محاولة القبض عليه ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكانت صحيفة ”الراي“ المحلية، قد نقلت عن مصدر أمني قوله إن الشاب السوري ”قتل والدته في منطقة القصور في محافظة مبارك الكبير، ثم قتل أحد عناصر شرطة المرور في منطقة المهبولة في محافظة الأحمدي“.