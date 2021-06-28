تراند الفن: “رئيس كفر الشيخ الأزهرية” يتابع سير الامتحانات باللجان (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 02:09 مساءً - تابع الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفرالشيخ الأزهرية، أعمال لجان امتحانات القسم الأدبي في مطلع أسبوعها الثاني، حيث يؤدى طلاب القسم الأدبي الامتحان اليوم الأحد، بمادة القرآن الكريم.

وأكد أن حالة من الهدوء والانضباط سادت بلجان الامتحانات، وسط تأمين شامل لمقار اللجان والتزام كامل بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة من خلال تطهير وتعقيم اللجان من الداخل والخارج حفاظا على أمن وسلامة الجميع.



وشدد رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية، على منع اصطحاب الهاتف المحمول بداخل مقر اللجان، للمراقبين والطلاب، والتصدي لأي اسلوب من أساليب الغش.

كما حرص على محاورة الطلاب حول مجيء أسئلة الامتحانات للتأكد من وضوحها، مشددًا على أعضاء اللجان بضرورة توفير الأجواء الملائمة لطالب العلم الأزهري من الهدوء والتنظيم، كي يتمكن من التركيز بالإجابات السديدة على الأسئلة المختلفة بسهولة ويُسر دون شتات لأفكاره ومعلوماته.

رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية يتفقد اللجان

وتفقد “الشهاوي”، سير لجان امتحانات الأدبي اليوم من مجمع لجان معهد محمد رجب الابتدائي والذي يضم لجان معاهد مسير، وأريمون، والشمارقة الثانوي، حيث تابع 14 لجنة بها، متوجها من بعدها لمتابعة لجنة معهد كفرالشيخ الثانوي والتي تضم 17 لجنة لمعاهد روينه، وصندلا، وكفرالشيخ الثانوي بنين، مشيدا عقب جولته بحسن سير العمل وانضباطه بداخل هذه اللجان.

رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية يتفقد اللجان