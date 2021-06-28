تراند الفن: مبابي يسجل رقمًا سلبيًا في يورو 2020

سجل الفرنسي كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان ومنتخب الديوك، رقمًا سلبيًا رفقة منتخب بلاده؛ وذلك ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

وأكدت شبكة “هوسكورد” العالمية، أن كيليان مبابي فقد الاستحواذ من لمسة فاشلة تدخل بها أكثر من أي لاعب آخر حتى الآن في بطولة يورو، وذلك بمعدل 4.3 في كل مباراة.

ويستعد منتخب فرنسا لمواجهة نظيره سويسرا اليوم الاثنين، 28 يونيو، ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة يورو 2020.

ومن المقرر، أن تقام مباراة منتخب فرنسا ضد نظيره سويسرا اليوم، في بطولة يورو 2020 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على الملعب الوطني في بوخاريست.

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