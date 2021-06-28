فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 02:09 مساءً - أدمن 3 دقائق مضت آخر الأخبار 7 زيارة
سجل الفرنسي كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان ومنتخب الديوك، رقمًا سلبيًا رفقة منتخب بلاده؛ وذلك ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.
وأكدت شبكة “هوسكورد” العالمية، أن كيليان مبابي فقد الاستحواذ من لمسة فاشلة تدخل بها أكثر من أي لاعب آخر حتى الآن في بطولة يورو، وذلك بمعدل 4.3 في كل مباراة.
ويستعد منتخب فرنسا لمواجهة نظيره سويسرا اليوم الاثنين، 28 يونيو، ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة يورو 2020.
ومن المقرر، أن تقام مباراة منتخب فرنسا ضد نظيره سويسرا اليوم، في بطولة يورو 2020 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على الملعب الوطني في بوخاريست.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مبابي يسجل رقمًا سلبيًا في يورو 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.