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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 02:09 مساءً - أدمن 48 دقيقة مضت المرصد 10 زيارة
صحيفة المرصد: كشف سفير اليابان بالمملكة فوميو إيواي، اليوم الاثنين، أن كرم الضيافة هي سبب زيادة وزنه منذ قدومه إلى الرياض.
وغرد إيواي عبر حسابه بتويتر قائلاً “بدأت رياضة المشي صباحًا اعتبارًا من اليوم لتجنب زيادة مزيد من الوزن”.
وأضاف السفير الياباني: “لقد ازداد وزني بشكل ملحوظ وقمت بتوسيع كل بناطيلي منذ قدومي إلى الرياض في فبراير وهذا بفضل كرم الضيافة من قبل أصدقائي السعوديين والذين أشكرهم دائمًا على ذلك”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: السفير الياباني بالمملكة يكشف سر زيادة وزنه منذ قدومه إلى الرياض! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.