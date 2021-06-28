تراند الفن: لماذا اعتمر النبي 4 عمرات في شهر ‏ذي القعدة؟

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 03:09 مساءً - كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، سبب اعتمار النبي محمد صلى الله عليه وسلم 4 عمرات، جميعها في شهر ذي القعدة، باستثناء تلك التي كانت مع حجته.

ونقل حساب الرئاسة على “تويتر” قول الإمام النووي والعلماء، إن النبي صلى الله ‏عليه وسلم اعتمر هذه العمرات في شهر ذي القعدة لفضيلة هذا ‏الشهر، ولمخالفة الجاهلية في ذلك.‏

وأشار العلماء إلى أن أهل الجاهلية كانوا يرونه (أي الاعتمار في ‏ذي القعدة) من أفجر الفجور، ففعله النبي صلى الله عليه وسلم عدة ‏مرات في هذا الشهر؛ لبيان جوازه فيه، وإبطال ما ‏كانت الجاهلية عليه.‏

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