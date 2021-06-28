تراند الفن: قبل مواجهة الليلة.. تفوق كاسح لإنبي على المقاولون العرب

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 03:09 مساءً - يستضيف فريق إنبي نظيره المقاولون العرب، في السابعة مساء اليوم الاثنين، على ستاد بترو سبورت، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويحتل فريق إنبي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم برصيد 36 نقطة، بينما يحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر برصيد 28 نقطة.

وخلال السطور التالية، نستعرض لكم تاريخ مواجهات إنبي والمقاولون العرب:

– مواجهة اليوم بين إنبي والمقاولون العرب تحمل الرقم 31 بينهما في الدوري الممتاز.

– التقى الفريقين في 30 لقاءً، كانت الغلبة فيهم لفريق إنبي بـ17 انتصارًا، بينما حسم التعادل 8 مباريات، بينما فاز المقاولون في 5 لقاءات.

– سجل لاعبو إنبي 52 هدفًا في مرمى المقاولون العرب، بينما سجل لاعبو ذئاب الجبل 30 هدفًا في مرمى الفريق البترولي.

– أحمد رؤوف هو الهداف التاريخي لمباريات إنبي والمقاولون العرب برصيد 6 أهداف.

– إنبي حقق أكبر فوز في تاريخ مباريات الفريقين، وكان بنتيجة 4/0، بالجولة الثامنة والعشرين من موسم 14/15.

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