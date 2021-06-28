فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 03:09 مساءً - صحيفة المرصد: وثق مقطع فيديو لحظة محاصرة قاتل والدته وشرطي مرور في الكويت أثناء القبض عليه في أرض فضاء. ورصد الفيديو، رجال الأمن بالكويت يطاردون السوري قاتل والدته وشرطي المرور حتى ضبطوه وكبلوه وطرحوه أرضا، فيما ظهر الجاني وهو ملقى على الأرض بعد إصابته أثناء تبادل لإطلاق النار، بالإضافة إلى وجود دماء على ملابسه وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. وكانت وزارة الداخلية الكويتية، أعلنت اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على شخص أقدم على قتل رجل مرور ووالدته في جريمتين منفصلتين صباح اليوم. ومن الجدير بالذكر أن الجاني من أب سوري ووالدته كويتية، حيث قتل والدته في منطقة القصور في محافظة مبارك الكبير، ثم قتل أحد عناصر شرطة المرور في منطقة المهبولة في محافظة الأحمدي.

https://al-marsd.com/wp-content/uploads/2021/06/VID-20210628-WA0102.mp4 https://al-marsd.com/wp-content/uploads/2021/06/VID-20210628-WA0106.mp4

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شاهد: لحظة محاصرة وإطلاق النار على قاتل والدته وشرطي مرور في أرض فضاء بالكويت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.