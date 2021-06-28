تراند الفن: بنزيما: أُحب كرة القدم بعيدًا عن لغة الأرقام

تحدث الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني ومنتخب الديوك، عن حبه لكرة القدم وعدم اهتمامه بالإحصائيات بشكل كبير والتي أصبحت تطغى على متعة اللعبة بشكل كبير.

وقال بنزيما في تصريحات لصحيفة “أونذا مونديال” الإسبانية: “كرة القدم تتغير، نحن نتحدث فقط عن الإحصائيات، لكني أريد الاحتفاظ بحب كرة القدم الذي كان لدي منذ أن كنت صغيرا”.

وتابع: “عليك أن تسجل الأهداف، ولكن إذا كان يمكن أن تكون مصحوبة بإيماءات جميلة، وتمريرات جميلة، وهذا هو السبب الذي جعلني أحب كرة القدم”.

وعاد “بنزيما” من جديد لتمثيل منتخب بلاده في البطولات القارية والدولية تحت قيادة ديديه ديشامب، وذلك بعد غياب لفترة أكثر من 5 سنوات.

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