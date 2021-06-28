تراند الفن: “الجامعات الخاصة”: زيادة أعداد المقبولين بكليات الطب والأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي (خاص)

كشف مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات، أن مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، سيقر في اجتماعه غدًا الثلاثاء، زيادة في أعداد بعض الكليات بعدد من الجامعات وذلك ضمن قواعد القبول بتنسيق الجامعات للعام الجامعي الجديد 2021 – 2022.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ “القاهرة 24″، أن تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية يشهد زيادة في أعداد الطلاب للقبول بكليات القمة مثل الطب، والصيدلة، الأسنان، العلاج الطبيعي، الطب البيطري، التمريض، الصيدلة وتكنولوجيا الدواء، كلية الحاسبات والمعلومات، التجارة وإدارة الأعمال.

وكشف المصدر، أن الجامعات التي تشهد زيادة في الأعداد لبعض الكليات هي حورس، دراية، النهضة، السلام، الجامعة المصرية الصينية، ميريت، مصر للعلوم والتكنولوجيا، بدر، النيل الحديثة، البريطانية.

وأشار المصدر، إلى أن اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية ينظر غدًا تشكيل لجان الإشراف على أعمال القبول الإلكتروني بتنسيق العام الجامعي الجديد، مع مناقشة تقارير زيادة أعداد الطلاب المقبولين بالكليات، ومناقشة الحدود الدنيا للتقدم للجامعات الخاصة.