تراند الفن: منعوه من بيع البطيخ.. فكهاني ينهي حياة شاب دافع عن والده في حلوان (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 03:09 مساءً - على طريقة فيلم “سلام يا صاحبي”.. في أحد شوارع مدينة 15 مايو في حلوان، وقف شخص يدعى “أحمد” رفقة أبنائه بسيارة نصف نقل محملة بالبطيخ، ووضع أسعارًا مخفضة للزبائن، الأمر الذي جعل مجموعة من البائعين يعترضون على وجوده في المكان، مما أدى إلى نشوب مشاجرة بينهم.

تعود البداية إلى مشاهدة المجني عليه ويدعى محمد أحمد، يبلغ من العمر 18عامًا، المتهم ويدعى “محمد.ع” يعتدي على والده، وذلك لمنعه من الوقوف في المكان لبيع البطيخ، فضربه المتهم بـ”عتلة حديد” فوق رأسه، ليلقى مصرعه متأثرًا بإصابته.

وقال شقيق المجني عيله سلامة أحمد، إن الواقعة تعود أحداثها إلى شهر رمضان الماضي عندما تعرض المتهم وأقاربه لوالده رافضين عدم وقوفهم في المكان المخصص لهم منذ فترة من الزمن وهو مكان غير قانوني متاح لجميع البائعين، لكنهم يريدون فرض السيطرة على المكان للبيع بأسعار مرتفعة بعد أن لاحظوا والدي يضرب الأسعار.

وأوضح شقيق المجني عليه لـ”القاهرة 24″، أن والده يقف في إحدى نواصي المنطقة كل موسم لبيع فاكهته، والمعروف بصاحب الأسعار المخفضة وله زبائنه، وفي الفترة الأخيرة ظهر مجموعة من البائعين بالقرب من المكان الذي يعمل فيه والدي لكن الباعة يريدون فرض السيطرة على المنطقة، رافضين أن يقف غيرهم، فقاموا بتوجيه التهديدات لوالدي وأخي، وبالفعل بيتوا النية وقتلوا شقيقي.

‏وأكمل سلامة أن والده يوجد في تلك المنطقة منذ أكثر من 5 سنوات بشكل غير مستقر، وفي فترة معينة من كل عام، وبالتحديد في “موسم البطيخ” على عكس المتهمين الذين يوجدون طوال العام، وعندما أتى الموسم الذي ينتظره والده كل عام، أعد الفاكهة وتحرك بها إلى منطقة 15 مايو لجلب الرزق، تفاجأ يوم الخميس الماضي بالمتهمين يمنعونه من الوقوف في مكانه، ودارت مشادة كلامية ومنعوا والده من الوقوف بالمنطقة، وهددوه بالاعتداء عليه في المرة المقبلة، وتابع: “لم يذهب أخي وأبي في اليوم التالي تجنبًا لوقوع مشاكل، وفي نفس الوقت لم ينصع لكلامهم، وتوجه يوم السبت إلى المكان ليتفاجأ بترصد البائعين لهم وانهالوا عليهم ضربًا بالعصي الخشبية والحديد، وأصابوا شقيقي بضربة فوق رأسه لقي على إثرها مصرعه”.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الذي تمكن من الهروب عقب ارتكابه الجريمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وكان قسم شرطة 15 مايو تلقى إشارة من مستشفى التقوى، باستقبال جثة الشاب “محمد. أ”، 18 سنة، مصاب بتهشم في الرأس وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين والد الضحية و”فكهاني”، بسبب خلاف بينهما وتدخل نجل الأول للدفاع عن والده وتطور الأمر فقام الثاني بقتل نجل الأول.

المجني عليه