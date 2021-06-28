تراند الفن: شاهد أول صورة لتطعيم الفئة العمرية من 12-18 سنة بلقاح “فايزر” في حفر الباطن والرياض

صحيفة المرصد : بدأت “صحة الرياض” ، في استقبال الراغبين في الحصول على اللقاح للفئات العمرية من 12 وحتى 18 ، وذلك فور إطلاق الصحة المرحلة الجديدة من الحملة الوطنية للتحصين بلقاح كورونا .

حيث بدأت بإعطاء لقاح “فايزر” للفئة العمرية من (12-18) سنة بالتاريخ الميلادي، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء واستكمال الدراسات العلمية كافة، التي أكدت فاعلية اللقاح ونتائجه لهذه الفئة.

كما أظهرت صور بثتها المديرية العامة للشؤون الصحية بحفر الباطن، لمجموعة من الشباب والمراهقين تتراوح أعمارهم بين (12-18) عاماً، يتلقون الجرعة الأولى من لقاح فايزر المضاد لفيروس “كورونا”.