تراند الفن: الإعلان عن كرة الليجا موسم 2021-2022

أعلنت رابطة الدوري الإسباني ”لا ليجا” بشكل رسمي عن تصميم الكرة التي سيلعب بها في الموسم المقبل 2021-2022.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم برئاسة خافيير تيباس أعلن عن الموعد النهائي؛ لانطلاق بطولة الدوري الإسباني الممتاز “الليجا” للموسم المقبل 2021/22.

وتبدأ منافسات الدوري الإسباني في 14 أغسطس المقبل بشكل نهائي بعد الاستقرار على أجندة مواعيد الموسم القادم.

جدير بالذكر أن فريق أتلتيكو مدريد هو بطل النسخة الأخيرة من مسابقة الليجا، وذلك برصيد 86 نقطة، وبفارق نقطتين عن ريال مدريد وصيف النسخة.

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