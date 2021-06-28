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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 04:09 مساءً - أدمن 31 دقيقة مضت آخر الأخبار 14 زيارة
أعلنت رابطة الدوري الإسباني ”لا ليجا” بشكل رسمي عن تصميم الكرة التي سيلعب بها في الموسم المقبل 2021-2022.
وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم برئاسة خافيير تيباس أعلن عن الموعد النهائي؛ لانطلاق بطولة الدوري الإسباني الممتاز “الليجا” للموسم المقبل 2021/22.
وتبدأ منافسات الدوري الإسباني في 14 أغسطس المقبل بشكل نهائي بعد الاستقرار على أجندة مواعيد الموسم القادم.
جدير بالذكر أن فريق أتلتيكو مدريد هو بطل النسخة الأخيرة من مسابقة الليجا، وذلك برصيد 86 نقطة، وبفارق نقطتين عن ريال مدريد وصيف النسخة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الإعلان عن كرة الليجا موسم 2021-2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.