فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 04:09 مساءً - قدم ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عرضًا خرافيًا لكيليان مبابي، مهاجم الفريق لتجديد تعاقده مع النادي الفرنسي.
وينتهى تعاقد مبابي مع سان جيرمان في صيف الموسم المقبل عام 2022، حيث يحق له التوقيع لنادي آخر بشكل حر في الانتقالات الشتوية المقبلة.
ولم يمنح مبابي الضوء الأخضر بعدُ للتوقيع على صفقته الجديدة مع سان جيرمان، المفاوضات جارية لكن لا يوجد اتفاق كامل حتى الآن، والخليفي يحاول إقناعه بعرض خرافي.
ووفقا لصحيفة “ABC” فإن سان جيرمان يرفض بيع مبابي، ويحاو أن يضغط على مبابي من أجل تجديد عقده، ويعرض عليه عقد لمدة 3 سنوات وراتب سنوي بقيمة 50 مليون يورو في السنة.
النادي الفرنسي يأخذ موضوع مبابي كتحدٍّ ضد ريال مدريد، ويمكن أن يهدده بالبقاء لمدة عام كامل بالبقاء على المدرجات.
ريال مدريد يحسم موقفه بشأن بيل حال التعاقد مع مبابي
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: باريس سان جيرمان يجهز عرضًا خرافيًا لإقناع مبابي بالتجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.