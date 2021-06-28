فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 04:09 مساءً - صحيفة المرصد: أظهر مقطع فيديو جديد، من زاوية قريبة، لحظة مقتل رجل الأمن الكويتي، على يد أحد المقيمين السوريين، بعدما وجه له عدة طعنات. ووثق مقطع الفيديو الجديد، الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قيام الجاني بتوجيه عدة طعنات بسكين، لرجل أمن من مرتبات الإدارة العامة للمرور بالكويت. والجدير بالذكر أن وزارة الداخلية الكويتية، أعلنت اليوم الاثنين، عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عن إلقاء القبض على شخص، أقدم على قتل رجل مرور ووالدته في جريمتين منفصلتين صباح اليوم. وأوضحت ”الداخلية“ في تغريدة لها عبر حسابها في موقع التواصل ”تويتر“: ”وفاة رجل أمن من مرتبات الإدارة العامة للمرور أثناء تأدية عمله، وتم ضبط الجاني من قبل الجهات الأمنية المختصة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية في حقه“. وأصيب الجاني وهو من الجنسية السورية خلال تبادل إطلاق النار مع رجال الأمن، وتوفي لاحقاً.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: فيديو جديد من زاوية قريبة يوثق لحظة مقتل رجل الأمن الكويتي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.