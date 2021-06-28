تراند الفن: الاتحاد العام للمصريين في الخارج ينظم ندوة للاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو

أعلن الاتحاد العام للمصريين في الخارج تنظيمه ندوة بعنوان “إنجازات الوطن في 7 سنوات”، وذلك لإلقاء الضوء على الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويحاضر فيها الدكتور عادل الجندي مدير عام الإدارة الاستراتيجية بوزارة السياحة والنائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ.

ومن جانبه، قال المهندس إسماعيل احمد على رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين في الخارج أن الندوة لتعريف أبناء الوطن في الخارج ما يتم الآن من نهضة كبيرة تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة التي تمت بفضل قوة الجبهة الداخلية ووجود إرادة سياسة قادرة على تحقيق المستحيل.

ويحضر الندوة عبر منصة زوم لفيف من أبناء الوطن في الخارج وبعض رؤساء الجاليات ورجال الصحافة والإعلام وبعض من السادة أعضاء مجلسي الشعب والشورى، من إعداد اللجنة الإعلامية بالاتحاد العام للمصريين في الخارج وتقديم م. مرفت خليل رئيس فرع إنجلترا ويشرف عليها علاء سليم الأمين العام وذلك يوم الأربعاء الموافق 30 يونيو في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة.