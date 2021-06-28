تراند الفن: شاهد: تفاصيل عدد المصابين والمتعافين من كورونا في بعض مدن المملكة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 04:09 مساءً - صحيفة المرصد : أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد ، عن عدد المدن الأعلى تسجيلاً من حيث عدد الإصابات وحالات التعافي من فيروس كورونا.

وفيما يخص أعلى المدن تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (213)، جدة (128)، مكة (95)، أبها (45)، الدمام (38)، الليث (36)، الطائف (34)، خميس مشيط (30)، الظهران (30) .

أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (221)، جدة (138)، مكة (106)، الطائف (60)، ينبع (53) ، أبها (37) ، الدمام (37)، تبوك (30) .

جدير بالذكر أن وزارة الصحة، أعلنت اليوم الأحد ، عن تسجيل 1318 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و 14 حالة وفاة ، و 1290 حالة تعافي .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 484539 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 465546 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 7789 حالة وفاة .