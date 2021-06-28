فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 04:09 مساءً - رد عماد متعب، نجم الأهلي السابق، على تدوينة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي تمنى فيها الشفاء عاجل لمهاجم القلعة الحمراء السابق.
وكان موسيماني قد رد على تغريدة عماد متعب الذي كتب فيها: “العاشرة يا رجالة”، حيث قال الجنوب إفريقي: “ونحن نتمنى لك الشفاء والراحة أخي ونتمنى لك الشفاء العاجل”.
وكتب متعب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “شكرًا لك يا سيد بيتسو، وتمنياتي بالتوفيق في النهائي”.
وكان عماد متعب، قد طمأن الجماهير بشأن حالته الصحية، بعد أن تم تداول صورته وهو بشكل مُرهق، وتظهر عليه علامات الإجهاد والمرض.
وقال متعب: “الحمد لله مفيش مشكلة صحية نهائيًا، والصورة التي تم تداولها كانت بسبب تعرضي لبعض الإجهاد، وسأسافر لعمل فحوصات طبية في الخارج”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: متعب يشكر موسماني: “تمنياتي بالتوفيق في النهائي” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.