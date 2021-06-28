تراند الفن: متعب يشكر موسماني: “تمنياتي بالتوفيق في النهائي”

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 04:09 مساءً - رد عماد متعب، نجم الأهلي السابق، على تدوينة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي تمنى فيها الشفاء عاجل لمهاجم القلعة الحمراء السابق.

وكان موسيماني قد رد على تغريدة عماد متعب الذي كتب فيها: “العاشرة يا رجالة”، حيث قال الجنوب إفريقي: “ونحن نتمنى لك الشفاء والراحة أخي ونتمنى لك الشفاء العاجل”.

وكتب متعب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “شكرًا لك يا سيد بيتسو، وتمنياتي بالتوفيق في النهائي”.

وكان عماد متعب، قد طمأن الجماهير بشأن حالته الصحية، بعد أن تم تداول صورته وهو بشكل مُرهق، وتظهر عليه علامات الإجهاد والمرض.

وقال متعب: “الحمد لله مفيش مشكلة صحية نهائيًا، والصورة التي تم تداولها كانت بسبب تعرضي لبعض الإجهاد، وسأسافر لعمل فحوصات طبية في الخارج”.

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