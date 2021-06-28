تراند الفن: مصدر أمني كويتي يكشف تطورات مفاجئة بشأن الشاب “قاتل والدته والشرطي” بعد إصابته أثناء القبض عليه

صحيفة المرصد : توفي الشاب السوري، الذي أقدم على ارتكاب جريمتي القصور والمهبولة، اليوم الإثنين، داخل المستشفى، وذلك أثناء تلقيه العلاج فيها، جراء تعرضه لإطلاق نار في يده وقدمه خلال الاشتباك مع رجال الأمن، وفق ما ذكرته صحيفة ”الراي“ المحلية.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أعلنت في وقت سابق اليوم، عن إلقاء القبض على السوري بعد إقدامه على قتل رجل مرور، ووالدته في جريمتين منفصلتين، حيث تم نقله للمستشفى بعد إصابته.

وسبق أن كشف مصدر أمني أنّ الشاب السوري ”قتل والدته في في منطقة القصور في محافظة مبارك الكبير، ثم قتل أحد عناصر شرطة المرور في منطقة المهبولة في محافظة الأحمدي“.