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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 04:09 مساءً - أدمن 36 دقيقة مضت المرصد 16 زيارة
صحيفة المرصد : توفي الشاب السوري، الذي أقدم على ارتكاب جريمتي القصور والمهبولة، اليوم الإثنين، داخل المستشفى، وذلك أثناء تلقيه العلاج فيها، جراء تعرضه لإطلاق نار في يده وقدمه خلال الاشتباك مع رجال الأمن، وفق ما ذكرته صحيفة ”الراي“ المحلية.
وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أعلنت في وقت سابق اليوم، عن إلقاء القبض على السوري بعد إقدامه على قتل رجل مرور، ووالدته في جريمتين منفصلتين، حيث تم نقله للمستشفى بعد إصابته.
وسبق أن كشف مصدر أمني أنّ الشاب السوري ”قتل والدته في في منطقة القصور في محافظة مبارك الكبير، ثم قتل أحد عناصر شرطة المرور في منطقة المهبولة في محافظة الأحمدي“.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مصدر أمني كويتي يكشف تطورات مفاجئة بشأن الشاب “قاتل والدته والشرطي” بعد إصابته أثناء القبض عليه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.