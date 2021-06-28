فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 05:09 مساءً - أدمن 24 دقيقة مضت آخر الأخبار 13 زيارة
ظهرت الدكتورة هبة قطب استشاري العلاقات الأسرية، مع ابنتها صاحبة واقعة التنمر عليها، بعد منعها من نزول حمام السباحة في أحد “الكومبوندات”؛ بسبب ارتدائها مايوه شرعي، في بث مباشر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.
وأوضحت دينا هشام ابنة استشاري العلاقات الأسرية، تفاصيل الواقعة قائلة: أنها يوم الجمعة قررت الذهاب إلى “كومبوند”، للنزول في حمام السباحة الموجود داخل النادي الخاص به، وعند سؤالها عن هل يمكنها النزول بمايوه شرعي جاءها الرد بالرفض فلم تذهب.
وأضافت خلال البث أنها لم تكن تريد أن تتصدر “التريند” بل مقطع الفيديو الذي صورته ما هو رد فعل نابع من عصبيتها من الموقف التي تعرضت له ومحاولة منها مشاركة مشاعرها مع الناس، معللة ذلك بأنها شعرت بالظلم وتم فرض شئ عليها.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: أول ظهور لهبة قطب مع ابنتها بعد واقعة “البوركيني” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.