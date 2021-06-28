تراند الفن: “صحة المنوفية”: 97.7% نسبة النجاح في ثانوي التمريض بالمحافظة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 05:09 مساءً - اعتمد اليوم، الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل صحة صحة المنوفية، نتيجة امتحانات آخر العام للصفين الأول والثاني بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض، والتابعة لمديرية الشئون الصحية بالمنوفية، بنسبة نجاح 100%، كما اعتمد نتيجة الصف الثالث الثانوي للتمريض، حيث بلغت نسبة النجاح 97.7%.



وصرحت الدكتورة أسماء محمد المحرات، مدير إدارة التدريب والمدارس بالمديرية، بأنه بلغ إجمالي عدد طلاب الصف الأول والثاني المتقدمين والحاضرين للامتحان 1150 طالبًا بنسبة حضور ونجاح 100%.

كما أعلنت “صحة المنوفية” أنه إجمالي عدد طلاب الصف الثالث الثانوي المتقدمين والحاضرين للامتحان بلغ 394 طالب بنسبة حضور 100%، وعدد الناجحين 386 طالبًا بنسبة نجاح97.7% وذلك تحت إشراف صفاء صلاح الدين، وحنان سعيد إبراهيم موجهات المدارس الموجودة في أنحاء المحافظة.



من جانبه، قدم وكيل صحة المنوفية تهنئته القلبية للطلاب الناجحين ولأسرهم، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح، ومؤكدًا على ضرورة تواصل مسيرة التفوق كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن والانضمام إلى جيش مصر الأبيض.