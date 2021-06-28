فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 05:09 مساءً - أعلن لويس إنريكي، مدرب منتخب إسبانيا لكرة القدم، تشكيله الرسمي لمواجهة كرواتيا، ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.
وستلعب مباراة منتخب إسبانيا ضد نظيره كرواتيا اليوم في بطولة يورو 2020 في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب باركن.
ويأتي التشكيل كما يلي:-
حراسة المرمى: سيمون
خط الدفاع: جايا، جارسيا، لابورت، أزبيليكويتا.
خط الوسط: كوكي، بوسكيتس، بيدري.
خط الهجوم: توريس، موراتا، ساربيا.
فيما يأتي تشكيل منتخب كرواتيا للمباراة كما يلي:-
حراسة المرمى: ليفاكوفيتش.
الدفاع: جوسيب، كار، فيدا، جفارديول.
الوسط: مودريتش، كوفاسيتش، بروزوفيتش.
الهجوم: فلاسيتش، ريبيتش، بيتكوفيتش.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: يورو 2020.. التشكيل الرسمي لمواجهة إسبانيا وكرواتيا في ثمن النهائي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.