تراند الفن: سيدة تضبط زوجها يخونها مع صديقتها .. والأخيرة تهرب من السيارة بطريقة مذهلة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 05:09 مساءً - صحيفة المرصد: أظهر مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قيام رجل بخيانة زوجته مع صديقتها، حسبما قال مغردون.

ووثق مقطع الفيديو المتداول، قيام سيدة بضبط زوجها في السيارة، وهو يخونها مع آخرى على ما يبدو أنها صديقتها ولكنها لم تتعرف عليها.

وكانت البداية عندما وصلت الزوجة مستقلة دراجة نارية، إلى موقع تواجد زوجها مع صديقتها في السيارة، وقامت بالتقاط قطعة حجر من الأرض وحاولت كسر زجاج سيارة زوجها.

ونزل زوج السيدة من السيارة، وحاول تهدئتها ولكنها أنهالت عليه بالضرب، لتقوم صديقتها بمغادرة المركبة دون تراها، وقامت بتبديل ملابسها وهربت بطريقة لا تخطر على بال أحد.

وعندما نزلت الصديقة الخائنة من السيارة كانت ترتدي قطعة ملابس لونها أبيض، وغادرت مسرعة أثناء قيام الزوج بدفع الأجرة لقائد المركبة النارية التي كانت تستقلها زوجته قبل ضبطه.

وبعد دقائق عادت الصديقة الخائنة إلى موقع تواجد الرجل وزوجته، وقامت باحتضانها وكأن شيئاً لم يكن.