شوف عروض اكسترا السعودية على الأجهزة المنزلية بأنواعها بخصومات هائلة

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لا يمكن لأي ربة منزل أن تستغني عن وجود الأجهزة الكهربية والأدوات المنزلية المختلفة. وتوفر عروض اكسترا اليوم تخفيضات مذهلة على العديد من المنتجات ضمن عروض الصيف. فقد سهلت تلك الأجهزة من حياة ربات البيوت فأصبحت أكثر سهولة ويسر فبدلاً من اللجوء إلى الغسيل اليدوي وإضاعة الكثير من الوقت والجهد. يمكن الآن ترك الملابس في الغسالة وتشغيلها فقط للحصول على ملابس نظيفة وجافة.وينطبق هذا الأمر على العديد من الأجهزة الأخرى. وتتضمن تخفيضات موقع اكسترا آلاف المنتجات التي يمكن الحصول عليها بضغطة زر عبر الموقع الإلكتروني. أو بزيارة سريعة إلى اي من متاجر شركة اكسترا المنتشرة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية. عروض اكسترا على الأجهزة المنزلية لكل عشاق القهوة توفر Extra مجموعة ممتازة من الخصومات. يمكنك الآن شراء ماكينة فيلبس لتحضير القهوة سعة 1.2 لتر. بقوة 1000 واط متاحة باللون الأسود مع نسبة خصم 23.35% مقابل 689 ريال بدلاً من 899 ريال. علاوة على ذلك تمنحك الشركة هدية مجانية مع المنتج بقيمة 250 ريال.

الآن يمكنك غسيل السجاد في المنزل مع مكنسة هوفر الكهربية لغسل السجاد بقوة 1200 واط. بتقنية سبين سكراب الرائعة للتنظيف العميق والتي تضمن جودة التنظيف. يعرض هذا المنتج مع نسبة خصم 32.96% مقابل 1139 ريال بدلاً من 1699 ريال سعودي. كما يمكنك الحصول على هدية بقيمة 250 ريال عند شراء المكنسة.

متوفر الآن عبر موقع أكسترا الإلكتروني خصم بنسبة 40.88% على مكنسة فيليبس باوريرو بدون كيس. بقوة 1800 واط متاحة الآن بسعر 295 ريال بدلاً من 499 ريال.



احصلي على أكل ساخن في دقائق معدودة مع مايكرويف إل جي سعة 56 لتر. سمارت أنفيرتر سهل التنظيف متاح بنسبة خصم 40.02% مقابل 899 ريال بدلاً من 1499 ريال. وبذلك يكون مبلغ التوفير 600 ريال بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 250 ريال.

احصلي على هدية بقيمة 250 ريال سعودي عند شرائك مايكرويف إل جي سعة 39 لتر طبخ. متوفر مقابل 1199 ريال بدلاً من 2299 ريال بتوفير قدره 1100 ريال سعودي.حيث تكون نسبة الخصم 47.84%.



الآن تستطيعي تحضير أصناف مختلفة من المعجنات في وقت بسيط مع عجانة بروسبيرو من كينوود. بقوة 1000 واط، سرعات متعددة متاحة باللون الأبيض بخصم 24.75%. بسعر 699 ريال بدلاً من 929 ريال.

فيليبس خلاط يدوي بقوة 800 واط إستيل أسود اللون بخصم 23.57% بسعر 389 ريال بدلاً من 509 ريال. تخفيضات اكسترا Extra offers كي الملابس اصبح اكثر سهولة مع كاوية بخار تيفال بقوة 2400 واط. مانغ للتنقيط متاحة بخليط من اللونين بخصم 38.61% بسعر 159 ريال بدلاً من 259 ريال.

احصل على خصم 22.16% وهدية بقيمة 250 ريال عند شراء كاوية كبس برنسيس مقاس 36 بوصة. مقابل 1159 ريال بدلاً من 1489 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة عروض اكسترا السعودية على الأجهزة المنزلية بأنواعها بخصومات هائلة - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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