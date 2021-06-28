تراند الفن: “إلهام” المصري يفوز بجائزة أفضل فيلم تسجيلي في المهرجان الوثائقي لحقوق الإنسان بالمغرب

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 06:09 مساءً - أدمن ‏32 دقيقة مضت آخر الأخبار 10 زيارة

فاز الفيلم المصري “إلهام” بجائزة أفضل فيلم تسجيلي قصير في المهرجان الدولي الوثائقي لحقوق الإنسان بالرباط في الدورة التاسعة، والذي ينظمه مركز الجنوب للفن السابع والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تحت شعار “السينما لغتنا المشتركة” بالمغرب. ويُعتبر فيلم “إلهام” من سيناريو وإخراج أحمد عبد العليم قاسم، وتصوير ومونتاج محمد شادي وموسيقى تصويرية مُهداة من الفنان تامر كروان. واجتمعت لجنة التحكيم برئاسة السيد محمد قبلاوي، مخرج ورئيس مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد، وعضوية كلٍّ من المخرجة عزة الحسيني، مديرة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، حيث منحت جائزتان لفلسطين وجائزة لمصر في المهرجان الدولي الوثائقي لحقوق الإنسان بالرباط. فيلم إلهام فيلم إلهام

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