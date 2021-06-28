تراند الفن: والد حسام حبيب يكشف حقيقة انفصال نجله عن شيرين عبد الوهاب

أوضح حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب، حقيقة انفصال نجله عن زوجته المطربة شيرين عبد الوهاب، وذلك بعد انتشار أنباء تفيد انفصالهما، على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال حسين حبيب في تصريح لـ”القاهرة 24″، إن الثنائي علاقتهما جيدة جدًا، وما يتم نشره ما هو إلا شائعات مغرضة، من أُناس يريدون خراب البيت.

أما عن انتشار تسريب تسجيل صوتي له، يشرح خلاله خطة استيلاء نجله على حسابات شيرين البنكية ووسائل التواصل الاجتماعي، نفى ما رددته السوشيال ميديا، مضيفًا: “جريدة صفراء وتعيش على الأخبار المفبركة والفضائح الكاذبة ولو ليهم فرع في القاهرة هاقاضيهم”.

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

وكان أوضح التسريب الصوتي المنسوب لحسين والد حسام حبيب، أن حسام يتحكم بحسابات شيرين عبد الوهاب المالية من خلال تسجيلها له توكيلًا للتصرف في شئونها المالية، بالإضافة إلى تفكير والده في إقناع حسام بالزواج على شيرين من فتاة أخرى، كي يكون له فُرصة في الإنجاب، وهو سيُساعده بأن تسكن الفتاة في منزل والده حتى لا تدري شيرين وتشك بشيء.