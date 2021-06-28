تراند الفن: “البصل في استقبال المرضى والشيشة بالمختبر”.. شاهد: فيديو صادم داخل مركز صحي بالرياض!

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 06:09 مساءً - صحيفة المرصد: أعدت قناة “الإخبارية” تقريرًا عن مبنى صحي متعثر منذ 4 سنوات بجنوب الرياض تحول إلى وكر للعمالة السائبة.

البصل في استقبال المرضى

وذكر التقرير:”تخيل أن تدخل مستشفى وتجد البصل بدل الموظفين في استقبال المرضى والمستفيدين، ومطبخا في قسم الملفات، وشيشة في المختبر”.

مأوى للعمالة السائبة

وأوضح التقرير:” كل ما سبق ذكره في مبنى تابع لوزارة الصحة يفترض أن يكون مركزا صحيا في جنوب الرياض، وأن يتم تشغيله قبل 4 أعوام إلا أنه تحول إلى مأوى للعمالة السائبة”.

أقسام تحولت لغرف نوم

ولفت التقرير:” المبنى يضم أقسامًا أصبحت غرفًا للنوم، ومستودعًا لبضائع مجهولة المصدر وأجهزة كهربائية”، مبينا أنه حين آتى المهندس أفاد بأن المبنى سلم لوزارة الصحة.

أهالي حي عكاظ في انتظار الحل

فيما تساءل معد التقرير عن سر عدم تشغيل المركز الطبي، قائلا:”فلماذا لا يتم تشغيل المبنى الصحي!، ومن الذي يتحمل تكلفة الكهرباء والماء!”.

وتابع:”تواصلنا مع وزارة الصحة لمعرفة الإدارة المعنية بهذا الموضوع، ولا توجد إجابة وأهالي حي عكاظ في انتظار الحل”.



