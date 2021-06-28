فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 06:09 مساءً - صحيفة المرصد: أعدت قناة “الإخبارية” تقريرًا عن مبنى صحي متعثر منذ 4 سنوات بجنوب الرياض تحول إلى وكر للعمالة السائبة.
البصل في استقبال المرضى
وذكر التقرير:”تخيل أن تدخل مستشفى وتجد البصل بدل الموظفين في استقبال المرضى والمستفيدين، ومطبخا في قسم الملفات، وشيشة في المختبر”.
مأوى للعمالة السائبة
وأوضح التقرير:” كل ما سبق ذكره في مبنى تابع لوزارة الصحة يفترض أن يكون مركزا صحيا في جنوب الرياض، وأن يتم تشغيله قبل 4 أعوام إلا أنه تحول إلى مأوى للعمالة السائبة”.
أقسام تحولت لغرف نوم
ولفت التقرير:” المبنى يضم أقسامًا أصبحت غرفًا للنوم، ومستودعًا لبضائع مجهولة المصدر وأجهزة كهربائية”، مبينا أنه حين آتى المهندس أفاد بأن المبنى سلم لوزارة الصحة.
أهالي حي عكاظ في انتظار الحل
فيما تساءل معد التقرير عن سر عدم تشغيل المركز الطبي، قائلا:”فلماذا لا يتم تشغيل المبنى الصحي!، ومن الذي يتحمل تكلفة الكهرباء والماء!”.
وتابع:”تواصلنا مع وزارة الصحة لمعرفة الإدارة المعنية بهذا الموضوع، ولا توجد إجابة وأهالي حي عكاظ في انتظار الحل”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المرصد وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “البصل في استقبال المرضى والشيشة بالمختبر”.. شاهد: فيديو صادم داخل مركز صحي بالرياض! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.