تراند الفن: أستراليا تفرض لقاحات إلزامية ضد كورونا

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 06:09 مساءً - دعا سكوت موريسون، رئيس الوزراء الأسترالي، اليوم الاثنين، حكومة الطوارئ إعطاء لقاحات إلزامية لآلاف الأستراليين لمواجهة تفشي فيروس كورونا، فمن المتوقع أن يصبح تطعيم العاملين في مجال رعاية المسنين إلزاميًا بموجب خطوة أقرها مجلس الوزراء الوطني واجتماع لجنة الأمن القومي بمجلس الوزراء.

يأتي هذا القرار الوشيك وسط الخوف من سلالة دلتا شديدة العدوى وقرارات الإغلاق والقيود وأنه من بين 910 حالات وفاة في أستراليا بسبب كورونا، كان منهم 685 من المقيمين في رعاية المسنين.

بالإضافة إلى ذلك، سيكون هناك حظر على استيعاب المسافرين المحليين منخفضي الخطورة بجوار الوافدين الدوليين شديدي الخطورة عن طريق فصلهم إلى أماكن إقامة مختلفة أو طوابق منفصلة في المنشأة الواحدة.

كما تم تعيين مجلس الوزراء الوطني لدعم التطعيم والاختبار لعمال الحجر الصحي، وإتاحة اللقاحات لجهات الاتصال المنزلية الخاصة بهم.

ومع إغلاق مدينة سيدني تم تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بكورونا باستثناء حالة واحدة، كما ستكون الأقنعة إلزامية وسيتم تقييد الزيارات المنزلية بـ30 ضيفًا، وستحتاج الأماكن إلى الالتزام بقاعدة شخص واحد لكل أربعة أمتار مربعة.