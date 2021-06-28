تراند الفن: إصابة 5 أشخاص من عائلة واحدة بحالة تسمم غذائي في البحيرة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 06:09 مساءً - أصيب 5 أشخاص بينهم 3 أطفال من عائلة واحدة بنزلة معوية، اليوم الاثنين، جراء تناول مادة سامة غير معلومة بمنزلهم بمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، وتم نقلهم لمستشفى حوش عيسى المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة حوش عيسى، يفيد بوصول 5 أشخاص مصابين بحالة تسمم غذائي، جراء تناول مادة غير معلومة المصدر وجميعهم مقيمين بمركز أبو حمص.

المصابون هم: محمد محمود إبراهيم، 55 عاما، شيرين محمد محمود، 22 عاما، محمد إسماعيل محمد، 5 سنوات، فاطمة محمود محمد، 5 سنوات، محمد محمود محمد، سنتان، وتم عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.



وكان طفل لقي مصرعه غرقا في الحال، اليوم الاثنين، أثناء الاستحمام بترعة المحمودية أمام مستشفى دمنهور التعليمي بمحافظة البحيرة، وتم انتشال الجثة ونقلها لثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد بوصول محمد علي محروس العجاري، 16 عاما، ومقيم قرية كوبري عاشور، جثة هامدة، ادعاء إسفكسيا الغرق بترعة المحمودية بشارع الكورنيش أمام مستشفى دمنهور التعليمي، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.