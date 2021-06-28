تراند الفن: حافلة الزمالك تصل ستاد السويس لمواجهة مصر المقاصة

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 06:09 مساءً - أدمن ‏26 دقيقة مضت آخر الأخبار 12 زيارة

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى ملعب ستاد الجيش بمدينة السويس قبل مواجهة مصر المقاصة في مسابقة الدوري الممتاز. ويواجه فريق الزمالك نظيره المقاصة في تمام الساعة السابعة مساءً في إطار الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري. ويعتلي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري، برصيد 58 نقطة، بينما يأتي المقاصة في المركز السابع برصيد 36 نقطة. الزمالك يرفض التخلي عن مصطفى فتحي

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