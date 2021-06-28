تراند الفن: “الآثار” تكشف أسعار تذكرة منطقة أبيدوس بسوهاج بعد عرض “صيف في الصعيد” (خاص)

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 06:09 مساءً - كشف مصدر مسئول بوزارة السياحة والآثار، أسعار التذاكر الخاصة بمنطقة آثار أبيدوس، والتي تعتبر خارج عرض الصيف الخاص بزيارة الأماكن الأثرية، بإشراف المجلس الأعلى للآثار.

وقال المصدر في تصريحات لـ”القاهرة 24″، إن تخفيض التذاكر 50% الخاص بعرض “صيف في الصعيد” للزائرين الأجانب لا يطبق في منطقة آثار أبيدوس، حيث يطبق في المناطق الأثرية الموجودة بمحافظات أسوان والأقصر وقنا فقط.

وأشار المصدر إلى أن سعر تذاكر الدخول لمنطقة آثار أبيدوس الموجودة بمحافظة سوهاج مستمر بالقيمة الكاملة بنحو 100 جنيه.

يذكر أن أبيدوس تقع ضمن الإقليم الثامن من أقاليم مصر العليا، وأطلق عليها اسم “تا ور” أي الأرض العظيمة، وسميت أيضًا “آب جو”، ومنه اشتق اسمها الحالي “أبيدوس”، وكانت مركزًا لعبادة المعبود “خنتي أمنتيو” قبل أن تصبح مركزًا رئيسًا لعبادة “أوزير”.

وتعتبر أبيدوس من أغنى المواقع الأثرية في مصر، حيث أنها تحوي معبد الملك سيتي الأول، الذي يعد أحد أهم المعابد المصرية نظرًا إلى تخطيطه المعماري الفريد، وجمال نقوشه وروعة ألوانها، بالإضافة إلى احتوائه على عدد كبير من المناظر المتفردة.