تراند الفن: تهريب المخدرات من لبنان للمملكة.. جرائم تستوجب المساءلة (تقرير)

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 06:09 مساءً - تكررت جرائم تهريب المخدرات وحبوب الكبتاجون المخدر من لبنان إلى المملكة، الأمر الذي يتطلب مواقف حاسمة من الحكومة اللبنانية لوضع حد لهذه الجرائم والعصابات التي تستهدف الإضرار بالمملكة وشبابها بتهريب المواد المخدرة، وتقديمهم للعدالة الناجزة.

وكان آخر تلك الجرائم، ما كشف عنه متحدث مديرية مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، النقيب محمد النجيدي، بتاريخ 26 يونيو من العام الجاري، حيث تم إحباط مخطط لإحدى الشبكات لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة للمملكة.

وقال النجيدي في مداخلة هاتفية لقناة “الإخبارية” أن الكمية المضبوطة عبارة 14 مليون و400 ألف من الحبوب المخدرة، موضحاً أنه تم ضبط الشحنة بالتنسيق مع الجمارك بميناء جدة الإسلامي.

وأشار إلى أن الشحنة كانت مخبأة في ألواح حديدية وكانت قادمة من لبنان وتم القبض على المتورط في تهريبها وهو مواطن، وجاري استكمال ملاحقة عناصر تلك الشبكة.

وليست هذه الجريمة الأولى التي يتورط فيها عناصر من لبنان بتهريب المخدر للمملكة، ففي يوم 16 يونيو من العام الجاري أيضا، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان عن إحباط عملية تهريب 250 ألف حبة كبتاغون إلى المملكة العربية السعودية، كانت مخبأة في داخل مضخات مياه كهربائية صغيرة الحجم.

• تهريب كبتاجون وتوقيف الجناة

وقالت المديرية، في بيان لها، إنه بناء على توافر معلومات لمكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية، حول عملية تهريب كمية من حبوب الكبتاغون إلى المملكة العربية السعودية، وبعد إبلاغ عناصر الجمارك في مطار رفيق الحريري الدولي، تمكنوا بتاريخ 1 يونيو الحالي من ضبط 37،2 كلغ (حوالى ربع مليون حبة) كبتاغون مخبأة في داخل مضخات مياه كهربائية صغيرة الحجم.

وأوضحت أن معاملات الشحن تمت بواسطة بطاقة هوية مزورة، وتم تحديد هوية المتورطين الرئيسيين في العملية، وعددهم ثلاثة أشخاص.

وأضافت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان أنه “تم توقيف الأفراد الثلاثة واعترفوا أنهم يؤلفون شبكة تهريب المخدرات التي يترأسها لبناني، وقد قام بتكليف اثنين آخرين لبناني والآخر سوري، بالانتقال الى منطقة البداوي (شمالي لبنان) واستلام شحنة مضخات المياه الكهربائية المهربة من سوريا والتي تحتوي على حبوب الكبتاغون، فعملا على نقلها إلى بيروت، ثم تواصلا مع شركة الشحن وسددا التكاليف بعد أن قاما بتخليص المعاملات بواسطة بطاقة هوية مزورة، إلا أنه تم إحباط مخططهم وضبطهم من قبل الأمن اللبناني.

• ضبط مواد مخدرة مُخبأة في مولدات

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