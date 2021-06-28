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فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 06:09 مساءً - أدمن 31 دقيقة مضت المرصد 10 زيارة
صحيفة الرمصد: سجلت عدة مناطق في كندا، درجة حرارة قياسية خلال الأيام الماضية، لتتحول واحدة من أكثر دول العالم برودة إلى منطقة حارة بشكل لا يصدق.
ووصلت درجة الحرارة إلى أكثر من 40 مئوية، في مقاطعة بريتيش كولومبيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، وخاصة في منطقة التزلج ويسلر.
وأصحبت مقاطعة ليتون في بريتيش كولومبيا، المنطقة التي تحمل الرقم القياسي لأعلى حرارة في كندا بواقع 46.6 مئوية.
ويتوقع أن يتسبب الضغط الجوي المرتفع، الذي يحبس الهواء في المنطقة إلى تسجيل مستويات حرارة قياسية جديدة خلال الأسبوع، حسبما قالت هيئة البيئة في كندا.
والجدير بالذكر أن أعلى درجة حرارة مسجلة في كندا حتى الآن 45، في مدينتين في مقاطعة ساسكاتشوان عام 1937.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: لأول مرة.. دولة من أكثر بلاد العالم برودة تسجل درجة حرارة بشكل لا يصدق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.