تراند الفن: لأول مرة.. دولة من أكثر بلاد العالم برودة تسجل درجة حرارة بشكل لا يصدق

صحيفة الرمصد: سجلت عدة مناطق في كندا، درجة حرارة قياسية خلال الأيام الماضية، لتتحول واحدة من أكثر دول العالم برودة إلى منطقة حارة بشكل لا يصدق.

ووصلت درجة الحرارة إلى أكثر من 40 مئوية، في مقاطعة بريتيش كولومبيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، وخاصة في منطقة التزلج ويسلر.

وأصحبت مقاطعة ليتون في بريتيش كولومبيا، المنطقة التي تحمل الرقم القياسي لأعلى حرارة في كندا بواقع 46.6 مئوية.

ويتوقع أن يتسبب الضغط الجوي المرتفع، الذي يحبس الهواء في المنطقة إلى تسجيل مستويات حرارة قياسية جديدة خلال الأسبوع، حسبما قالت هيئة البيئة في كندا.

والجدير بالذكر أن أعلى درجة حرارة مسجلة في كندا حتى الآن 45، في مدينتين في مقاطعة ساسكاتشوان عام 1937.