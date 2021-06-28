تراند الفن: إسبانيا تطلب اختبار التطعيم من السياح البريطانيين قبل دخول البلاد

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 06:09 مساءً - قال بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني، اليوم الاثنين، إن إسبانيا ستبدأ في طلب اختبار فيروس كورونا السلبي، أو إثبات التطعيم من السياح البريطانيين الذين يرغبون في دخول مايوركا وإيبيزا وجزر البليار المحيطة.

وأضاف “سانشيز” خلال تصريحاته مع راديو كادينا سير: “ما سنفعله هو أن نطبق على السائحين البريطانيين الذين يذهبون إلى جزر البليار نفس المتطلبات التي نطبقها على المواطنين الأوروبيين الآخرين”.

وتابع: “سيحتاجون إلى جرعة كاملة من اللقاح أو اختبار PCR السلبي”، في إشارة إلى نوع من الاختبارات لفيروس كورونا.

وكانت إسبانيا قد قررت في وقت سابق رفع شرط تقديم البريطانيين لاختبار PCR سلبيًا اعتبارًا من 20 مايو.

وحسب ما ذكرت وكالة “ رويترز”، تحقق السلطات في مايوركا، وهي وجهة شهيرة لقضاء العطلات للإسبان والأجانب على حد سواء، في تفشي فيروس كورونا بين أكثر من 600 طالب.