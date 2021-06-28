فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 28 يونيو 2021 06:09 مساءً - قال بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني، اليوم الاثنين، إن إسبانيا ستبدأ في طلب اختبار فيروس كورونا السلبي، أو إثبات التطعيم من السياح البريطانيين الذين يرغبون في دخول مايوركا وإيبيزا وجزر البليار المحيطة.
وأضاف “سانشيز” خلال تصريحاته مع راديو كادينا سير: “ما سنفعله هو أن نطبق على السائحين البريطانيين الذين يذهبون إلى جزر البليار نفس المتطلبات التي نطبقها على المواطنين الأوروبيين الآخرين”.
وتابع: “سيحتاجون إلى جرعة كاملة من اللقاح أو اختبار PCR السلبي”، في إشارة إلى نوع من الاختبارات لفيروس كورونا.
وكانت إسبانيا قد قررت في وقت سابق رفع شرط تقديم البريطانيين لاختبار PCR سلبيًا اعتبارًا من 20 مايو.
وحسب ما ذكرت وكالة “ رويترز”، تحقق السلطات في مايوركا، وهي وجهة شهيرة لقضاء العطلات للإسبان والأجانب على حد سواء، في تفشي فيروس كورونا بين أكثر من 600 طالب.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: إسبانيا تطلب اختبار التطعيم من السياح البريطانيين قبل دخول البلاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.